В России создадут высокотехнологичные СИЗО и колонии

Вуколов заявил, что одним из приоритетных направлений является создание современного, экономически эффективного и высокотехнологичного учреждения, в котором будут созданы надлежащие условия для отбывания наказания и содержания под стражей. Министерство юстиции планирует улучшить условия проведения свиданий с родственниками и автоматизировать процессы допуска в учреждения, в том числе с помощью биометрии.

Кроме того, есть планы сосредоточить все исправительные учреждения и следственный изолятор в едином центре – учреждении объединённого типа. Первый такой проект хотят реализовать в Калужской области.

Вакулов отметил и другие проблемы исправительных учреждений: «Камеры, биометрия, цифровые "отпечатки" – всё это очень хорошо и современно. Но в то же время хочу сказать, что есть другая насущная проблема – ведь большинство объектов УИС являются ветхими и требуют капитального ремонта». Поэтому подход к модернизации должен быть комплексным.