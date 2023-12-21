В России создадут замену Starlink

Компания «Бюро 1440» из российского холдинга «Икс холдинг» планирует внедрить коммерческий спутниковый интернет до 2027 года. Для начального этапа покрытия им нужно будет 250 спутников, а к 2030 году они планируют запустить более 700 спутников для обеспечения глобального покрытия. Генеральный директор группы Yadro, также входящей в «Икс холдинг», Алексей Шелобков, подчеркнул, что увеличение числа спутников будет зависеть от роста числа абонентов, который может достигнуть 2 миллионов человек в России и до 12 миллионов в мире.

Эти планы были объявлены на открытии тестовой зоны 5G на выставке-форуме «Россия». Заявление призвано укрепить позиции «Бюро 1440» в сфере спутникового интернета, конкурируя с глобальной спутниковой системой Starlink, предлагаемой SpaceX. Starlink стремится обеспечить высокоскоростной интернет в удалённых или недоступных регионах, и «Бюро 1440» планирует предоставить подобные услуги в России и за её пределами.