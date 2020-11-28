В России создадут замену YouTube специально для СМИ

В своём уведомлении Роскомнадзор сообщил, что YouTube запретила создание каналов российским СМИ «ANNA NEWS» (Analytical Network News Agency). Ведомство направило Google письмо с требование возобновить доступ к YouTube-каналам информационного агентства.

В Роскомнадзоре считают, что цензура в отношении российских СМИ недопустима. Также ведомство заявило, что российским медиа необходимо вести свои каналы на отечественных видеохостингах. Роскомнадзор попросил ведущие интернет-компании страны помочь в создании таких сервисов.

Недавно Роскомнадзор потребовал от YouTube возвращения Владимира Соловьёва во вкладку «В тренде».