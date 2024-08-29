В России создали аэродинамическую трубу для авиации

В Институте теоретической и прикладной механики СО РАН создали уникальную малую климатическую аэродинамическую трубу для исследований обледенения в авиации. Об этом сообщил на форуме «Технопром-2024» научный сотрудник института Андрей Шмаков. Эта труба, не имеющая аналогов в России, позволяет моделировать процессы, с которыми сталкиваются воздушные суда в неблагоприятных погодных условиях.

Андрей Шмаков объяснил, что любое воздушное судно в полёте собирает на себя капли воды, и в условиях минусовых температур это может приводить к обледенению. «Эти процессы нужно контролировать или предотвращать», — отметил учёный, добавив, что новая установка создана специально для решения таких задач. Труба небольшого размера (360×50×1000 мм) и даёт возможность проводить исследования на малых объектах, что делает её особенно ценной для научных экспериментов.

Труба представляет собой замкнутый контур из стали, в котором с помощью теплообменника воздух охлаждается до нужной температуры. Внутри трубы можно моделировать движение воздуха при скоростях от 5 до 50 м/с и создавать температурные условия от комнатной до минус 30 градусов. Как пояснил Шмаков, учёные размещают модель в рабочем участке трубы, затем перед ней впрыскивается вода. В зависимости от скорости, температуры и характеристик воды, можно точно измерить, сколько льда намерзает на модели за определённое время.