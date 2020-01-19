В России создали аккумуляторы нового поколения

В мире всё чаще обсуждается вопрос перехода на альтернативные источники энергии: от солнца или ветра. Однако есть проблема избыточного получения электроэнергии в такие периоды, когда солнце особенно активно или дует сильный ветер. Где хранить избыток энергии — это большой вопрос. Привычные твердотельные батареи имеют существенные недостатки.

Решением проблемы могут стать проточные окислительно-восстановительные батареи. Они представляют собой огромные сооружения, в которых для хранения электроэнергии используются резервуары с жидким электролитом. Ёмкость такого аккумулятора определяется лишь объёмом резервуаров.

Работает аккумулятор так: когда солнечные панели или ветрогенераторы производят электроэнергию, насосы прокачивают отработанный электролит через ядро батареи, где он заряжается в результате электрохимической реакции и возвращается обратно в ёмкость для хранения. Когда эта электроэнергия становится нужна, через ядро прокачивается заряженный электролит, который в ходе обратной реакции возвращает накопленную энергию в сеть.

В России создали первый лабораторный прототип проточного аккумулятора, электролитом которого стал раствор солей ванадия. Существенный минус у разработки один — высокая стоимость исходного материала, ванадия.