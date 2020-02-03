В России создали аналог Skype с технологией распознавания лиц

«Вега-Ирида» — эдакий аналог Skype с технологией распознавания лиц может автоматически идентифицировать участников видеоконференции и определять их местоположение, чтобы наводить на них поворотные камеры.

Система предназначена для взаимодействия сотрудников в государственных и коммерческих структурах. По сути, «Росэлектроника» представила её новую версию, в которой помимо видеоконференцсвязи появились мессенджер, файловое хранилище и всё вышеперечисленное. Автоматическое распознавание лиц позволяет повысить безопасность доступа к информации в коммуникационной системе.

В пресс-релизе сообщается, что «Вега-Ирида» может использовать любое аппаратное обеспечение, в том числе виртуальные машины. Кроме того, она имеет более низкую стоимость по сравнению с представленными на рынке аналогами.