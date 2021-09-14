В России создали армейский автомобиль «с сюрпризом»

В этом модуле могут ехать до шестнадцати военнослужащих или трёх тонн грузов. У модуля имеется класс защиты Бр4. Он может выдерживать попадание 5,45 × 39 мм и 7,62 × 39 мм пуль автоматов АК-74, АКМ со стальными термоупрочнёнными сердечниками.

Такие же характеристики у двухместной бронированной кабины. А её бронестёкла и вовсе не пробиваются 7,62 × 54 мм боеприпасами со стальными термоупрочнёнными сердечниками снайперской винтовки СВД. Кроме того, машина может выдержать подрыв двух килограммов взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте под передним колесом.

Находящиеся внутри военные смогут вести огонь из стрелкового оружия.