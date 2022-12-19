В России создали атомный чип

Такие чипы способны захватывать и удерживать атомы, доведённые до сверхнизких температур. Температура атома связана с его энергией и движением. Чтобы охладить атом и снизить скорость, нужно отнять энергию. Это можно сделать при помощи специальной конфигурации лазерных полей вблизи чипа.

В новом эксперименте атомы рубидия охладили до температуры около 200 мкК, чтобы они не выбрались из магнитных ловушек, создаваемых атомным чипом. Сам чип сделан из кремниевой пластинки, на которой сформированы микропровода. Магнитное поле образуется, когда через провода пропускают ток.

«Холодные атомы используют в приложениях, где требуется высокая точность измерений, например для GPS-навигации. Сейчас мы занимаемся разработкой атомных часов, которые могут быть использованы на спутниках», — объяснили учёные.