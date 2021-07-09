В России создали авиационную ракету «два в одном»

Неуправляемая авиационная ракета С-13Б получила характеристики C-13Т и С-13ОФ. Она предназначена для уничтожения легкоуязвимой техники и военной техники в железобетонных укрытиях. В НЗИВ утверждают, что С-13Б может пробить насквозь до шести метров грунта или до метра железобетона, засыпанного землёй или песком на толщину два-три метра. Кроме того, ракета способна разрушить до 20 квадратных метров взлётно-посадочной полосы.

Авиасалон МАКС-2021 пройдёт с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Также там должны представить военно-транспортный самолёт Ил-112В и гражданский Ил-114-300.