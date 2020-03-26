В России создали автоматические обеззараживатели для перил эскалаторов

Устройство разработали в концерне «Автоматика», который входит в корпорацию Ростех. Ультрафиолетовые лампы встраиваются в механизм эскалатора, а затем в автоматическом режиме обеззараживают поручень. Прибор сам включается при начале движения ленты поручня и постепенно облучает его поверхность. Мощность излучения в ультрафиолетовом диапазоне составляет 10-30 Вт/м2.

Это особенно актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Ведь метро и торговые центры посещают тысячи людей, при этом контактируя с перлами. Из-за этого последние могут стать источником распространения инфекций.

Сообщается, что опытный образец ультрафиолетового обеззараживателя уже создан. Скоро может быть развёрнуто серийное производство прибора.