В России создали беспилотный автомобиль для прогулочной перевозки пассажиров

Smart шаттл рассчитан на четырёх пассажиров. Машина оборудована камерами, радарами, системой глобального позиционирования, ультразвуковыми датчиками. Сам беспилотник работает на электроприводе.

Его можно использовать как экскурсионный автобус для передвижения по заданным маршрутам. Запас хода у беспилотника составляет 140 километров.

У машины закрыты колёсные арки, поэтому конструкцию называют максимально безопасной. Само транспортное средство довольно компактное, а это повышает манёвренность.

Ещё машина может сама анализировать заполнение салона и правильное размещение пассажиров. В будущем специалисты хотят избавить Smart шаттл от необходимости использовать систему глобального позиционирования. Будет введено техническое зрение.