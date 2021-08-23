В России создали беспилотный автомобиль для прогулочной перевозки пассажиров

Наука и технологии
Сегодня в 14:27
В России создали беспилотный автомобиль для прогулочной перевозки пассажировОн оснащён кучей датчиков
Московский Политех представил на форуме «Армия-2021» беспилотный транспорт Smart шаттл. Он подходит для парковой зоны. Машина может распознавать объекты, знаки и путь.
Smart шаттл рассчитан на четырёх пассажиров. Машина оборудована камерами, радарами, системой глобального позиционирования, ультразвуковыми датчиками. Сам беспилотник работает на электроприводе.
Его можно использовать как экскурсионный автобус для передвижения по заданным маршрутам. Запас хода у беспилотника составляет 140 километров.
У машины закрыты колёсные арки, поэтому конструкцию называют максимально безопасной. Само транспортное средство довольно компактное, а это повышает манёвренность.
Ещё машина может сама анализировать заполнение салона и правильное размещение пассажиров. В будущем специалисты хотят избавить Smart шаттл от необходимости использовать систему глобального позиционирования. Будет введено техническое зрение.