Наука и технологии
Сегодня в 12:17
В России создали беспохмельную водку
Случайно
Учёные из новосибирского Академгородка создали водку, которая не вызывает похмелья. Отмечается, что они сделали это случайно.
Как пишет издание «Известия», учёные хотели создать лекарство для людей, больных сахарным диабетом второй степени. Препарат изготавливали на основе лишайника ягеля. Из растения выделяли олигосахариды и добавляли их в различные жидкости. Добавили и в водку.
Сообщается, что получившаяся водка сохранила крепость, однако её постинтоксикационный эффект снизился в 20 раз. Само токсическое действие напитка уменьшилось в два-три раза. К тому же при употреблении такой водки, как утверждается, в шесть раз медленнее образуется алкогольная зависимость.
Учёные отметили, что к производству такой водки нужно соответственным образом подготовиться.