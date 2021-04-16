В России создали беспохмельную водку

Как пишет издание «Известия», учёные хотели создать лекарство для людей, больных сахарным диабетом второй степени. Препарат изготавливали на основе лишайника ягеля. Из растения выделяли олигосахариды и добавляли их в различные жидкости. Добавили и в водку.

Сообщается, что получившаяся водка сохранила крепость, однако её постинтоксикационный эффект снизился в 20 раз. Само токсическое действие напитка уменьшилось в два-три раза. К тому же при употреблении такой водки, как утверждается, в шесть раз медленнее образуется алкогольная зависимость.

Учёные отметили, что к производству такой водки нужно соответственным образом подготовиться.