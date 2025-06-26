В России создали безопасные нанотермометры для измерения температуры в организме

Опубликовано 26 июня 2025, 19:001 мин.
В России создали безопасные нанотермометры для измерения температуры в организмеБез редкоземельных металлов
Российские учёные из РУДН, Университета ИТМО и Центра морской биологии во Владивостоке разработали новые нанотермометры, которые можно использовать внутри человеческого организма. Главное отличие — в них нет дорогих и труднодоступных редкоземельных металлов, таких как европий или тербий.
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Вместо них исследователи использовали металлоорганические соединения с ионами цинка. Эти микроскопические кристаллы обладают высокой чувствительностью, подходят для измерения температуры в широком диапазоне и не вредят организму.
Безопасность наночастиц проверили на лабораторной рыбе — после введения вещества не было замечено ни токсичности, ни побочных эффектов. Цвет вещества менялся от зелёного к синему при охлаждении, что позволяло точно отслеживать температуру внутренних органов в реальном времени.