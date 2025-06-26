В России создали безопасные нанотермометры для измерения температуры в организме

Вместо них исследователи использовали металлоорганические соединения с ионами цинка. Эти микроскопические кристаллы обладают высокой чувствительностью, подходят для измерения температуры в широком диапазоне и не вредят организму.

Безопасность наночастиц проверили на лабораторной рыбе — после введения вещества не было замечено ни токсичности, ни побочных эффектов. Цвет вещества менялся от зелёного к синему при охлаждении, что позволяло точно отслеживать температуру внутренних органов в реальном времени.