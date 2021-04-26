В России создали блокировку соцсетей, работающую от настенного выключателя

Работает всё просто. Один щелчок выключателем — и сайт не работает, другой щелчок — и соцсеть снова доступна. Для проекта понадобятся одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W, SD Card, блок питания, два однополюсных выключателя, распределительная коробка, пластина с рычажками переключателей, провода и отвёртки.

Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке. В ходе работы нужно будет также сконфигурировать на уровне роутера или в операционном системе DNS, используя IP Raspberry Pi Zero W. Получившийся выключатель можно установить в любом удобном месте. Можно обозначить переключатели названиями сайтов, которые они блокируют, чтобы не запутаться.

Для оформления использовано фото Александр Belisckner