В России создали боевого робота «Паладин»

Робототехнический комплекс оснащён двумя пушками калибра 100 мм и 30 мм и пулемётом калибра 7,62 мм. «Паладин» состоит из боевого модуль «Драгун» и роботизированного шасси БМП-3. Комплекс может работать как в автономном режиме, так и в управляемом дистанционно. Робот способен сам рассчитать маршрут и добраться до указанной оператором точки.

Предназначен «Паладин» для огневой поддержки боевых подразделений, прорыва линии обороны противника, удержания плацдармов и транспортировки военных.

Форум начнётся уже завтра и продлится до 30 июня. Предполагается, что в нём поучаствуют более 1,5 тысяч предприятий и организаций, которые представят около 27 тысяч образцов военной техники и устройств.