В России создали бота, неотличимого в разговоре от сотрудника техподдержки

Впервые чат-бот использовали в технической поддержке мероприятия образовательного центра для предпринимателей. Как рассказали разработчики, искусственный интеллект помог снять 82% нагрузки с сотрудников.

Чат-бот может подсказать местоположение необходимых объектов, предоставить информационные материалы и обработать жалобы пользователей. Общаясь с клиентом, бот запоминает контекст диалога и не делает резких переходов с темы на тему. Кроме того, он может сам перехватить инициативу в диалоге, то есть задавать пользователю вопросы, ответы на которые необходимы для решения проблем.

Пока чат-бот работает только в текстовом режиме, но в будущем разработчики планируют сделать голосовую версию.