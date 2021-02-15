В России создали бронежилет с функцией моментального сброса

СМИ сообщают, что бронежилет разработали курсант и преподаватель Московского общевойскового командного училища. Изделие устроено по принципу парашюта. Если военный в нём получит ранение, ему нужно будет лишь потянуть за специальное кольцо, чтобы бронежилет отстегнулся. Это работает и на суше, и в воде. Отмечается, что боец может избавиться от такого бронежилета под водой на восемь секунд быстрее, чем от обычного.