Наука и технологии
Сегодня в 16:22
В России создали бронежилет с функцией моментального сброса
Пригодится при ранении или под водой
В России разработали бронежилет с функцией моментального сброса. Он позволяет быстро оказывать первую медицинскую помощь раненым в полевых условиях. Также функция будет полезна в воде.
СМИ сообщают, что бронежилет разработали курсант и преподаватель Московского общевойскового командного училища. Изделие устроено по принципу парашюта. Если военный в нём получит ранение, ему нужно будет лишь потянуть за специальное кольцо, чтобы бронежилет отстегнулся. Это работает и на суше, и в воде. Отмечается, что боец может избавиться от такого бронежилета под водой на восемь секунд быстрее, чем от обычного.
Разработчики уже запатентовали систему быстрого сброса. Она может использоваться в будущем при создании новых комплексов боевых экипировок.