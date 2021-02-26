В России создали «чемоданчики» для борьбы с беспилотниками

Об этом пишет «РИА Новости». Сообщается, что новый комплекс может подавлять управление дроном в радиусе двух километров. На работу системы не влияют ни время суток, ни погодные условия. Также комплекс незаметен для радиопротиводействия. Систему можно быстро развернуть — не более чем за полчаса. Комплекс способен обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с беспилотником.

Радиолокационная станция «Защиты» использует сигналы внешних сторонних передатчиков, а именно волны цифрового телевещания, отражённые от цели. Из-за того, что в системе нет активного локатора, она остаётся незаметной для перехватывающих устройств.

Создатели комплекса считают, что сейчас повышается риск неконтролируемого и незаконного использования беспилотников. А система «Защита» позволит этого избежать.