В России создали цифровое телевидение с VR и единой подпиской на «Амедиатеку» и Megogo

Для Movix создан даже специальный пульт. Он разработан с учётом того, что пользоваться девайсом будет целая семьи. Защёлка у него надёжная и не позволит маленьким детям добраться до батареек, а корпус сделан так, чтобы не причинить вреда, даже если пользователь уснёт на пульте. Специальная Android-приставка для Movix поддерживает также клавиатуру и мышь.