В России создали цифровое телевидение с VR и единой подпиской на «Амедиатеку» и Megogo

«Дом.ru» сообщил, что в Movix на сегодняшний день собрано 222 телеканала и более 15 тысяч фильмов и сериалов. Также сервис имеет систему рекомендаций, которые определяет, основываясь на предпочтениях пользователя. В онлайн-кинотеатре можно найти контент от «Амедиатеки» и Megogo. Эти сервисы не нужно оплачивать отдельно. Вся оплата происходит с одного счёта централизованно.
Для Movix создан даже специальный пульт. Он разработан с учётом того, что пользоваться девайсом будет целая семьи. Защёлка у него надёжная и не позволит маленьким детям добраться до батареек, а корпус сделан так, чтобы не причинить вреда, даже если пользователь уснёт на пульте. Специальная Android-приставка для Movix поддерживает также клавиатуру и мышь.
Кроме того, в качестве гарнитуры к сервису «Дом.ru» теперь предлагает целый комплект для виртуальной реальности. С его помощью можно будет смотреть 20 VR-каналов, в том числе в многопользовательском режиме. Нужно лишь установить специальное приложение. Стоит комплект 3900 рублей. Доступна рассрочка и бесплатный тест-драйв в течение нескольких недель.