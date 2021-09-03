В России создали десантируемый грузовик с пулемётом

Как пишет «Российская газета», в целом, эта машина предназначена для перевозки личного состава и различных грузов. Также она может буксировать прицепы различного назначения. На машину можно установить различную технику и вооружение. У грузовика АМН-Д бронирована кабина, а на крыше установлена защищённая турель. Туда можно установить пулемётное вооружение, например 7,62-мм ПКМ, «Печенег» или 12,7-мм «Корд».

Мощность двигателя машины составляет 350 л.с, а максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч. Угол преодолеваемого подъёма равен не менее тридцати градусам. Машина может преодолеть брод на глубине 1,75 метра.