В России создали дешёвого робота для сбора яблок

Сообщается, что точность распознавания и сбора плодов достигает 97% и 90% соответственно. Эти показатель выше, чем у иностранных аналогов. При этом стоимость российского робота в семь раз ниже, если верить пресс-релизу создателей. Авторы проекта надеются, что использование устройства увеличит сбор урожая на 30% за счёт сокращения недобора и решения проблемы нехватки человеческих ресурсов.

Робот применяет нейросетевой алгоритм для распознавания. Система выдаёт лишь 3,5% ложных срабатываний — когда яблоко путают с фоновым объектом. Робот начинает собирать фрукты с верхнего яруса с помощью манипуляторов. Среднее время сбора одного яблока составляет 10 секунд. За час робот может собрать до 288 килограммов плодов.

Испытания разработки на садоводческих предприятиях начнутся весной 2021 года.