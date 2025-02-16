В России создали для бойцов «плащ-невидимку»

Основное преимущество костюма — способность снижать тепловое излучение, что помогает солдатам скрываться от противника. В отличие от других подобных решений, этот вариант хорошо вентилируется, не мешает движению и эффективен в любое время года.

По словам Наумова, бойцы уже протестировали одежду в полевых условиях, и она показала отличные результаты.

Разработка может значительно повысить безопасность военнослужащих, делая их менее заметными для современных средств наблюдения, отмечают эксперты.