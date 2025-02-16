Опубликовано 16 февраля 2025, 12:451 мин.
В России создали для бойцов «плащ-невидимку»Скрывающий от тепловизоров
В Красноярске разработали и запатентовали маскировочный костюм для российских военных, участвующих в специальной военной операции (СВО), пишет ТАСС. По словам руководителя проекта Николая Наумова, этот комплект, состоящий из плаща-палатки и брюк, делает бойцов незаметными для тепловизоров с расстояния 100 метров и более.
Основное преимущество костюма — способность снижать тепловое излучение, что помогает солдатам скрываться от противника. В отличие от других подобных решений, этот вариант хорошо вентилируется, не мешает движению и эффективен в любое время года.
По словам Наумова, бойцы уже протестировали одежду в полевых условиях, и она показала отличные результаты.
Разработка может значительно повысить безопасность военнослужащих, делая их менее заметными для современных средств наблюдения, отмечают эксперты.