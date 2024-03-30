Опубликовано 30 марта 2024, 02:15
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В России создали «Джокер-10»: FPV-дрон, который может месяц «ждать» в засаде“Ловушка Джокера”
Российские разработчики из ЦКБР представили новый FPV-дрон «Джокер-10», он уже применяется в зоне СВО, сообщает РИА Новости. Дрон обладает уникальными характеристиками, делающими его отличным инструментом на поле боя.
«Джокер-10» может быть дистанционно выключен и «законсервирован» на срок до месяца. Это позволяет безопасно разместить дроны в зоне ожидания и активировать их в нужный момент. Дрон оснащен драйвером электродетонатора, который срабатывает при ударе, по таймеру или по команде пилота. Это гарантирует, что противник не получит доступ к информации и технологиям.
«Джокер» прошел испытания в условиях дождя и снега, что обеспечивает его работоспособность в любых погодных условиях, к тому же он способен нести полезную нагрузку до 5 кг и двигаться со скоростью до 100 км/ч (до 200 км/ч без нагрузки).