В России создали экзоскелет для усиления человека

Экзоскелеты разработали специалисты предприятий Ростеха. Разработки отличаются от остальных схожих тем, что состоят из отдельных модулей. Основу конструкции составляют «мягкие» элементы, они минимизируют нагрузку на позвоночник пользователя. Сверху крепятся «жёсткие» элементы. Именно они повышают силу и выносливость оператора.

Экзоскелеты могут помочь избежать перегрузок и травм. При этом можно использовать разные их части, например, только нижнюю, чтобы сидеть без стула или приседать. Верхняя часть позволяет переносить тяжёлые грузы: можно даже очень долго держать предмет весом до десяти килограммов. Ещё у экзоскелета есть два дополнительных верхних захвата. Они могут «дать» человеку ещё одну пару рук.