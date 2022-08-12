В России создали фантомы крыс для замены настоящих в научных экспериментах

В России создали фантомы крыс для замены настоящих в научных экспериментахЭто должно сделать опыты этичнее
Исследователи разработали дозиметрический фантом — трёхмерные модели лабораторной крысы и мыши. Они могут полностью могут заменить настоящих животных на некоторых этапах исследований в области лучевой терапии онкологических заболеваний.
Для это процедуры важно минимизировать негативный эффект. Поэтому сначала надо получить томографические данные места облучения, корректно оконтурить опухоль и критические органы, выбрать необходимую дозу облучения, составить корректный план, проверить его с помощью дозиметрического фантома — и уже затем облучать пациентов.
Искусственные модели животных для исследований можно печатать на 3D-принтере. Используются два вида пластика: для мягких тканей и для костных. Модель должна быть максимально приближена к реальной анатомии животного. Применение таких фантомов позволит сократить количество живых крыс и мышей в доклинических испытаниях.