В России создали фантомы крыс для замены настоящих в научных экспериментах

Исследователи разработали дозиметрический фантом — трёхмерные модели лабораторной крысы и мыши. Они могут полностью могут заменить настоящих животных на некоторых этапах исследований в области лучевой терапии онкологических заболеваний.

Для это процедуры важно минимизировать негативный эффект. Поэтому сначала надо получить томографические данные места облучения, корректно оконтурить опухоль и критические органы, выбрать необходимую дозу облучения, составить корректный план, проверить его с помощью дозиметрического фантома — и уже затем облучать пациентов.