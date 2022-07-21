В России создали генератор питьевой воды из воздуха

Сообщается, что отечественное устройство полностью автономно, компактно и пригодно для работы в условиях минимальной влажности воздуха. Так, хватит одного квадратного метра устройства, чтобы за сутки получить до четырех литров воды высочайшего качества.

Директор по развитию проекта, заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН, кандидат химических наук Илья Меньщиков сообщил, что перспективными рынками сбыта новой продукции станут страны БРИКС, Африки, Ближнего Востока и Европы, а также некоторые регионы России с теплым климатом, но небогатые естественными водоемами.