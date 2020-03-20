В России создали голографический прицел для повышения точности стрельбы

В «Швабе» разработку уже запатентовали и готовят к выпуску. Задача голографического прицела в том, чтобы исключить ошибку прицеливания из-за смены угла обзора.

Устройство может работать в условиях повышенных температур (диапазон от -40 до +60 градусов по Цельсию) и влажности. Оно не позволяет при прицеливании зрительно изменить положение объекта, если наблюдатель меняет точку обзора.

Такие голографические прицелы удобно сопрягаются с приборами ночного видения. Их преимущества также заключаются в повышенных надёжности и термоустойчивости, в отсутствии бликов и лазерного излучения в сторону цели.

ТАСС отмечает, что научно-производственное объединение в составе «Швабе» выпускает примерно 70% всей дифракционной оптики в стране.