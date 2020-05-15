В России создали голосового ассистента для помощи в покупке продуктов

Голосового помощника разработала мастерская инноваций Liquid Studio компании Accenture. Ассистента назвали Аня. Сообщается, что в разработке использовалась технология обработки естественного языка – NLP. Благодаря этому помощник может воспринимать голосовые запросы, оформлять доставку продуктов, проверять баланс бонусов, сообщать об акциях в магазинах.

На создание Ани разработчики потратили месяц. Большая часть времени ушла на проработку сценариев взаимодействия с пользователем. Разработчики хотели, чтобы ассистент получился «”очеловеченным” и понятным пользователю».

Если, например, на вопрос Ани «Какие продукты вы хотите заказать?» ответить — «Мне как обычно», помощник добавит в корзину продукты, наиболее часто приобретаемые пользователем.

Аню можно встроить в мобильное приложение магазина или скачать в виде самостоятельного приложения.