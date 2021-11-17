В России создали инновационный дробовой охотничий патрон

Как пишет «Российская газета», этот патрон не имеет российских и зарубежных аналогов. Он называется «Шлейф-Вектор».

У боеприпаса есть специальный контейнер, который объединяет снаряд с дробью и световой элемент. При выстреле контейнер разделяется на три части, что высвобождает воспламенённый световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби. Так становится видна траектория полёта. Это значительно увеличивает шансы поразить цель. Благодаря световому элементу стрелок может установить положение цели и скорректировать точность выстрела.

Патрон предназначен для охотников и любителей спортивной стрельбы. Он может использоваться в гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более.