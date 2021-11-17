В России создали инновационный дробовой охотничий патрон

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В России создали инновационный дробовой охотничий патронОн имеет световой элемент
Специалисты холдинга «Технодинамика», который входит в госкорпорацию «Ростех», разработали инновационный патрон со световым элементом. Благодаря этому можно визуализировать полёт дробового снаряда и корректировать точность выстрела.
Как пишет «Российская газета», этот патрон не имеет российских и зарубежных аналогов. Он называется «Шлейф-Вектор».
У боеприпаса есть специальный контейнер, который объединяет снаряд с дробью и световой элемент. При выстреле контейнер разделяется на три части, что высвобождает воспламенённый световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби. Так становится видна траектория полёта. Это значительно увеличивает шансы поразить цель. Благодаря световому элементу стрелок может установить положение цели и скорректировать точность выстрела.
Патрон предназначен для охотников и любителей спортивной стрельбы. Он может использоваться в гладкоствольном оружии 12 калибра с длиной патронника 70 мм и более.
Источник: Российская газета