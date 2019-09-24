В России создали камеры для определения пола и возраста посетителей магазинов

Компания отметила, что сбором личных данных это не является, так как камеры не фиксируют уникальные параметры покупателей. Они лишь определяют общие признаки.

Так, с помощью системы распознавания можно идентифицировать количество людей без касок на предприятиях, что улучшит контроль за соблюдением мер безопасности. По большому счёту, камеры способны отслеживать не только какие-то признаки, связанные с человеком, но и отстранённые. Даже количество снега на территории предприятия. Поэтому ещё один популярный путь для их применения — установка на ворота. Там камеры смогут распознавать номера машин, и если они внесены в базу, автоматически пропускать их на территорию.