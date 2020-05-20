В России создали камеру для распознавания лиц школьников в масках

Систему разработали в Сбербанке. Помимо камеры с распознаванием лиц она включает в себя встроенный термометр, пишет РБК. Сообщается, что система уже выпущена на рынок. Её показывали главе Минобразования Валерию Фалькову. Создатели надеются, что с 1 сентября технология будет востребована во многих школах.

Отмечается, что для работы системы дети могут не останавливаться. На экране оператора автоматически открывается пропускная система в школы или вузы. Кроме того, определяется температура. Сообщается, что турникет на входе сработает, если человек в маске распознан, и его температура не превышает норму. Если что-то из этого нарушено, то школьника задержит оператор.