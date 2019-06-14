В России создали кепку для борьбы с депрессией

Его в «Нейроботикс» называют кепкой-нейрогарнитурой. Она позволяет неинвазивно лечить психические расстройства, а её применение не требует специального рецепта от врача.

Устройство анализирует работу мозга и оповещает человека об изменении эмоционального фона. Нейрогарнитура даёт подсказки пациенту, чтобы он привёл себя в состояние спокойствия или повышенной концентрации внимания. Так, если человек услышит в наушниках шум, это будет означать, что его внимание рассеяно, и ему нужно сконцентрироваться.

В пресс-релизе компании сказано, что нейрокепка помогает проходить реабилитацию при постинсультных состояниях, синдроме дефицита внимания у гиперактивных детей, биполярных расстройствах, депрессии и стрессе. Сообщается, что в Европе такие устройства уже одобрены для домашнего лечения.