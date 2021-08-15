В России создали компьютерную программу для спасения детей от самоубийства

Как пишет ТАСС, программа выявляет факторы негативного влияния цифровой среды на молодёжь, ищет суицидальный и депрессивный контент.

Проект создали вместе с аппаратом уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка, Агентством стратегических инициатив и прокуратурой. Общественный представитель агентства рассказал, что в России суицид находится на третьем месте среди причин гибели несовершеннолетних.

Программа обрабатывает информацию и определяет степень суицидального риска по контенту социальных сетей. Власти намерены блокировать такой контент и помогать подросткам, оказавшимся в трудной ситуации. Программу сначала хотят проверить в Петербурге и Ленинградской области, а затем намерены использовать на всей территории РФ.