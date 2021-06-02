Проект называется «Код Памяти». На портале уже зарегистрировались более 4 тысяч человек. Как рассказали авторы проекта, на страницах умерших людей можно размещать информацию о них: фотографии, любимую музыку или даже запись голоса, видео из архива и памятный текст.

QR-код со ссылкой на страницу изображается на нержавеющей металлической табличке, которую можно прикрепить к надгробию или колумбарной плите.