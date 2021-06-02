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В России создали личные страницы умерших с QR-кодами на надгробияхНа страницах можно разместить фото и информацию о человеке
В России появился «загробный» аналог «Википедии» — каждая страница портала содержит информацию о каком-либо умершем человеке. Для перехода на его страницу создаётся специальный QR-код.
Проект называется «Код Памяти». На портале уже зарегистрировались более 4 тысяч человек. Как рассказали авторы проекта, на страницах умерших людей можно размещать информацию о них: фотографии, любимую музыку или даже запись голоса, видео из архива и памятный текст.
QR-код со ссылкой на страницу изображается на нержавеющей металлической табличке, которую можно прикрепить к надгробию или колумбарной плите.
Проект «Код Памяти» предлагает несколько опций: бесплатную с размещением фото и самой важной информации или расширенную, которая включает в себя загрузку медиафайлов. Самый популярный тариф стоит 5450 рублей. В него входит QR-код на одну страницу и расширенный функционал портала.