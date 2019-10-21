В России создали лучшую технологию для поиска пропавших в лесу

Проект «Одиссея» — инициатива благотворительного фонда АФК «Система». По сути, это конкурс, участники которого должны были разработать технологии для поиска пропавших при при любой погоде и в любое время суток. При этом технологии должны быть полезны, даже если у человека нет с собой телефона или другого источника связи.

Согласно пресс-релизу, 130 инженерных команд-участников конкурса показали свои разработки в финальных испытаниях в октябре 2019 года.

В состав решения-победителя входят беспилотники с бортовыми тепловизорами и видеокамерами высокого разрешения, мобильный центр управления поиском, система радиомаяков для детектирования и управления перемещениями отряда поисковиков и аэростаты, оборудованные системой ретрансляции сигналов. Целая система позволяет искать людей и координировать работу поисково-спасательного отряда на площади до 300 кв. км.

На испытаниях технология смогла найти пропавшего в лесу человека на площади 4 кв. км за 45 минут. Тестировать её будут ещё до весны 2020 года.