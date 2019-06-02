В России создали лучшую в мире лампу освещения

Принцип работы катодолюминесцентных ламп тот же, что у кинескопов старых телевизоров. Внутри вакуумной колбы размещают катод (отрицательный электрод) и анод (положительный электрод), между которыми создаётся разность потенциалов до десятка киловольт. Электрическое поле заставляет электроны от катода бомбардировать поверхность анода со слоем люминофора, который и светится.

Таким образом, катодолюминесцентные лампы не содержат ртути и безопасны для человека и окружающей среды. Российские учёные смогли разработать эффективный катодолюминесцентный светильник с катодом, не требующим нагрева. Такие называют автокатодами. Исследователи рассказали, что их автокатод построен на основе обычного углерода. Светильник с ним даёт высокий эмиссионный ток, технологичен и дешёв в производстве. Кроме того, лампочка имеет компактный источник питания.

Исследователи утверждают, что их изобретение может конкурировать с массовой светодиодной продукцией из Китая. Cветовой поток российских ламп достигает 250 лм, что примерно соответствует 25-ваттной лампочке накаливания. Мощность, которую потребляют светильники, равна 5,5 Вт.