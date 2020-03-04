В России создали мармелад со сниженной калорийностью

Для приготовления мармелада со сниженной калорийностью исследователи использовали не фруктовое пюре, как в обычном мармеладе, а вторичный дистиллят местных эфиромасличных растений, например, мяты, розы, шалфея и т.д. В состав также входят сахар, патока крахмальная и агар.

Благодаря последнему учёные могут снизить количество сахара в продукте. Исследователи рассказали, что мармелад, приготовленный по традиционной технологии, имеет калорийность 320 ккал, а новый продукт — 230 ккал.

Ещё одно преимущество нового мармелада в сниженной себестоимости. Дело в том, что фруктовое пюре дороже, чем используемое учёными вещество.