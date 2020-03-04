Наука и технологии
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В России создали мармелад со сниженной калорийностью
Его вариации можно употреблять в пищу и диабетикам
В России учёные Крымского федерального университета создали мармелад со сниженной калорийностью. С помощью новой технологии можно выпускать десерт, который бы подходил для людей с диабетом.
Для приготовления мармелада со сниженной калорийностью исследователи использовали не фруктовое пюре, как в обычном мармеладе, а вторичный дистиллят местных эфиромасличных растений, например, мяты, розы, шалфея и т.д. В состав также входят сахар, патока крахмальная и агар.
Благодаря последнему учёные могут снизить количество сахара в продукте. Исследователи рассказали, что мармелад, приготовленный по традиционной технологии, имеет калорийность 320 ккал, а новый продукт — 230 ккал.
Ещё одно преимущество нового мармелада в сниженной себестоимости. Дело в том, что фруктовое пюре дороже, чем используемое учёными вещество.