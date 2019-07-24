В России создали материал для подзарядки смартфонов от тепла человеческого тела

Термоэлектрическими материалами называют химические соединения или сплавы, способные превращать тепло в электроэнергию. Это происходит из-за температурной разницы в местах присоединения к пластине проводников.

Проблем первоначальных материалов на основе сплавов заключалась в невысоком КПД, а нагрев пластины должен достигать нескольких сотен градусов. Тогда сплавы решили заменить полимерами.

Теперь же учёные создали модифицированную версию полимера с упорядоченно расположенными нанотрубками. Это позволило повысить более чем в четыре раза фактор мощности термоэлектрического материала.

Благодаря таким характеристикам, изделия из материала смогут преобразовывать в электроэнергию даже тепло человеческого тела.