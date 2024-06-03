В России создали метод получения экологичного топлива из природного газа

Опубликовано 03 июня 2024, 13:37
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В России создали метод получения экологичного топлива из природного газаС помощью лазерного воздействия
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета сообщили, что ученые Передовой инженерной школы при вузе разработали метод получения водорода из природного газа. Эта технология, основанная на процессе пиролиза, может стать перспективным шагом в направлении создания экологически чистого топлива.
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В результате лазерного воздействия на природный газ ученые разделяют его на составные элементы, включая водород. Это позволяет получать водород, который является перспективным для производства экологически чистого топлива, отметили в пресс-службе.
Работа по разработке этой технологии была выполнена в рамках национальных проектов «Наука и университеты» и «Экология». Переход на использование водородного топлива соответствует энергетической стратегии России до 2035 года и способствует снижению вредного влияния на окружающую среду.