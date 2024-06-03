В России создали метод получения экологичного топлива из природного газа

В результате лазерного воздействия на природный газ ученые разделяют его на составные элементы, включая водород. Это позволяет получать водород, который является перспективным для производства экологически чистого топлива, отметили в пресс-службе.

Работа по разработке этой технологии была выполнена в рамках национальных проектов «Наука и университеты» и «Экология». Переход на использование водородного топлива соответствует энергетической стратегии России до 2035 года и способствует снижению вредного влияния на окружающую среду.