В России создали наноэмульсию для увеличения добычи нефти

Наноэмульсия создаётся путем смешивания воды с 1% нефти, после чего ультразвуком формируется стабильная структура. Для устойчивости применяются специальные эмульгаторы.

По словам авторов работы, технология позволяет добывать больше нефти без дополнительных затрат: вода и нефть могут использоваться прямо с месторождения, а эмульгаторы доступны и недороги. Изготовление наноэмульсии возможно непосредственно на площадке добычи. Единственным ограничением сейчас является мощность оборудования, но проблемы возможно решить в ближайшие 1−2 года.