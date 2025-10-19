В России создали наноэмульсию для увеличения добычи нефти

Опубликовано 19 октября 2025, 22:201 мин.
В России создали наноэмульсию для увеличения добычи нефтиБольше нефти
Учёные Сибирского федерального университета разработали наноэмульсию на основе воды и нефти, которая повышает эффективность добычи углеводородов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. По словам разработчиков, применение новой технологии увеличивает нефтеотдачу на 14 процентных пунктов.
Наноэмульсия создаётся путем смешивания воды с 1% нефти, после чего ультразвуком формируется стабильная структура. Для устойчивости применяются специальные эмульгаторы.
По словам авторов работы, технология позволяет добывать больше нефти без дополнительных затрат: вода и нефть могут использоваться прямо с месторождения, а эмульгаторы доступны и недороги. Изготовление наноэмульсии возможно непосредственно на площадке добычи. Единственным ограничением сейчас является мощность оборудования, но проблемы возможно решить в ближайшие 1−2 года.