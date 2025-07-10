В России создали нанопровода для чипов размером с молекулу

Такие провода можно использовать для создания ультракомпактных электронных устройств, в том числе чипов и сенсоров размером с молекулу. Они могут «встраиваться» в разные материалы, придавая им новые функции. Например, на основе этих нанопроводов можно сделать «умные» покрытия, которые будут сообщать о появлении микротрещин. А может и миниатюрные медицинские приборы для диагностики в труднодоступных местах организма.

Как объяснил заведующий лабораторией цифрового материаловедения НИТУ МИСИС Павел Сорокин, раньше в электронике в основном использовался кремний, но его возможности уже почти исчерпаны. Новый материал работает на наноуровне и сохраняет стабильность даже при воздействии влаги, ультрафиолета и других факторов.