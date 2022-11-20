В России создали "нанороботов" для борьбы с раком

Нанодиск состоит из пяти нанометров золота, слоев никеля и кобальта толщиной 10-20 нанометров, и все это снова покрывается золотом.

Но он пояснил, что, пока что, такие сложные нанодиски производятся в ограниченных количествах, потому что это высокотехнологичная и сложная задача.

На данный момент специалисты решают нормативные вопросы, чтобы получить одобрение и провести исследования с участием людей.