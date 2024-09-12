В России создали недорогую систему мониторинга вибраций для месторождений

В Новосибирском государственном университете (НГУ) разработали новую систему сейсмического и вибромониторинга, которая может значительно улучшить контроль за месторождениями и зданиями. Эта система позволяет проводить более точные измерения, а стоимость её в 10 раз ниже, чем у аналогичных решений на рынке. Как сообщили в Передовой инженерной школе НГУ, система устанавливается на исследуемом объекте и может определять различные источники колебаний грунта, такие как сейсмические и индустриальные вибрации.

По словам специалистов из ПИШ НГУ, главное преимущество этой системы заключается в её разумной цене. В отличие от существующих систем, которые либо слишком дорогие и высокочувствительные, либо недорогие, но неточные, новая разработка предлагает оптимальное сочетание цены и качества. Антон Дучков, руководитель центра компетенций «Нефтегазовый инжиниринг», отметил, что такая система не только повысит безопасность объектов, но и поможет значительно снизить стоимость мониторинга геологической среды.

Система включает автоматизированный анализ данных с сейсмических датчиков, что позволяет выделять ключевые события и оперативно передавать информацию через интернет или спутник. Это обеспечивает доступ к данным мониторинга в любое время и в любом месте. На данный момент система проходит тестирование, а к концу 2024 года планируется установка её тестовой версии на синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Кольцово.