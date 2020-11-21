В России создали нейросеть для определения поддельных видео с точностью более 90%

О разработке пишет ТАСС. Сервис распознаёт deepfake-видео. Так называют ролики, в которых лицо актёра заменили на лицо настоящего человека или другого персонажа. Deepfake, например, активно используют в порнографии, подменяя лица актрис лицами других знаменитостей, преимущественно женщин.

Сервис создали в рамках интенсива «Архипелаг 20.35». Над проектом работает российская компания VIEN. Создатели считают, что сервис может заинтересовать медиакомпании, новостные и PR-агентства, а также обычных пользователей, сомневающихся в подлинности видеороликов.

Система с помощью нейросети оценивает характеристики лиц на видео и ищет признаки генерации образов. Если они обнаружатся, лицо на экране будет выделено красной рамкой.