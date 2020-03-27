В России создали незаметный бронебойный патрон

Патрон разработали в Центральном НИИ точного машиностроения госкорпорации Ростех. Телеканал «Звезда» сообщает, что новый боеприпас способен пробить бронежилет второго класса защиты. При этом патрон «не выдаёт себя» во время выстрела. Дело в том, что при его применении сохраняются показатели незаметности выстрела.

Это значит, что наблюдаются эффекты бесшумности и беспламенности. Это происходит благодаря тому, что при создании патрона масса пули была увеличена, а на передний торец её сердечника добавили режущую кромку.

Эксперты отмечают, что незаметные патроны старого образца не могли пробивать бронежилеты такого класса защиты.