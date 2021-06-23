В России создали новейшие двигатели для военных фрегатов

В частности, была создана модификация двигателя М90ФР. Её можно устанавливать на перспективные корветы проекта 20386. Уже изготовлены два двигателя, их даже успешно испытали.

В ОДК считают, что новейший М90ФР станет основой для перспективных морских двигателей. На предприятии уже хотят создать двигатель мощностью 25 МВт на базе М90ФР. Кроме того, компания формирует научно-технический задел для создания морского двигателя пятого поколения для надводных кораблей.

Известно также, что ОДК планирует поставить около 20 газотурбинных двигателей серии М90ФР.

Стоит отметить, что в прошлом многие силовые установки для российского флота изготавливались на Украине. В 2014 году страна перестала сотрудничать с российскими компаниями.

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