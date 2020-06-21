В России создали новую машину дистанционного разминирования

«Гвидон» отличается от уже существующей «Листвы». У новейшей машины другие колёсная база (двухосная) и антенна. Кроме того, «Гвидон» мощнее. Но она всё-таки является новой версией «Листвы».

Стоит отметить, что сама «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Машина ищет взрывные устройства с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Разминирование взрывных устройств с электронными компонентами происходит благодаря электромагнитному излучению. «Листва» может обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров. Она создавалась специально для российских Ракетных войск стратегического назначения.