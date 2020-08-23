В России создали новую систему противоракетной обороны

Система называется «Абакан», пишет «Российская газета». В концерне уточнили, что комплекс не является стратегическим. Пусковая установка может бороться с баллистическими ракетами, в том числе с тактическими и оперативно-тактическими. Эта установка может транспортировать, готовить к пуску, запускать и управлять полётом одной или двух противоракет 9М82МДЭ.

Эти ракеты работают в паре, то есть обе нацелены на один объект. Могут сбивать цели на дальности 30 километров. Интервал между пусками равен двум секундам. А для того, чтобы развернуть установку потребуется всего шесть минут.