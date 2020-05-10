В России создали новую улучшенную сталь для бронемашин

На сайте компании указано, что она разработала инновационные броневые марки стали 500 и 550 классов. Они способны обеспечивать высокие классы бронезащиты. Так броневая марка 500 класса обеспечивает четвёртый класс бронезащиты, а при определённых углах обстрела — даже пятый.

Броневая марка 550 класса и вовсе может похвастаться тем, что выдерживает прямое попадание пули из снайперской винтовки Драгунова. В целом, она обеспечивает пятый класс бронезащиты.

Новые марки стали предназначены для лёгкой броневой колесной техники, а также для защитных укреплений. Улучшенный аналог 550 класса может применяться и в гражданской обороне, и в бронированных автомобилях.