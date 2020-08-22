Наука и технологии
Сегодня 14:39
В России создали новую версию автомата АК-12 под патрон НАТО
Назвали АК-19
Завтра начнётся форум «Армия-2020», но российский концерн «Калашников» уже представил новую версию автомата АК-12 под патрон НАТО 5,56 мм. Она получила название АК-19.
Представитель концерна рассказал журналистам, что АК-19 создали из-за большого количества запросов от заказчиков, которые хотели бы купить российский автомат АК-12, но под эксплуатируемый ими патрон 5,56 мм НАТО.
«Мы хотели предложить людям оружие под тот патрон, который им привычен, под который у них настроено производство», — пояснил представитель концерна.
Патрон 5,56 мм НАТО является одним из самых популярных автоматных патронов в мире. Помимо АК-19 под патрон НАТО уже созданы ручной пулемёт РПК-16, опытные образцы АК-12К и АК-15К.